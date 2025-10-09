Ab dem 8. Oktober können alle Fans von Comedy-Legende Anke Engelke (59) "Boah, Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug" genießen. Die Serie ist produziert von der Deutschen Bahn, kostenlos im Internet verfügbar und erzählt vom Alltag und den Problemen der Zugchefin Tina (Engelke). Die so oft in der Kritik stehende Deutsche Bahn beweist mit der neuen Produktion, dass sie über sich selbst lachen kann.

Zugchefin Tina braucht starke Nerven

Das Projekt stellten Hauptdarstellerin Engelke, die nach eigener Aussage eine BahnCard 100, 1. Klasse ihr Eigen nennt, und DB-Vorstand Michael Peterson am Mittwoch in Frankfurt vor.

Engelke enthüllte laut der "FAZ", dass sie auf die Bahn mit den sinngemäßen Worten "Läuft schlecht bei euch, kann ich helfen?" zugegangen sei. Das habe zunächst zu einem Praktikum geführt, welches sich schließlich als hilfreiche Recherche für die spätere Webserie "Boah, Bahn!" herausstellte.

In verschiedenen Bereichen des Bahnbetriebs, sowohl hinter den Kulissen als auch im Service in den Zügen, sei Engelke tätig gewesen. "Ich habe gelernt, mit wie viel Empathie und Liebe die Leute da arbeiten. Die kommen morgens wieder zur Arbeit, obwohl die beschimpft werden, bespuckt werden, angepackt werden", berichtete sie laut der "Bild"-Zeitung in Frankfurt von ihren Erfahrungen.