Nicht das einzige Highlight

"Perfekt verpasst" ist nicht das einzige Highlight, das von Prime Video im Zuge des zehnjährigen Jubiläums verkündet wurde. So können sich Fans unter anderem auch über ein weiteres Special aus dem "LOL"-Kosmos freuen: "Im Oktober startet das 'LOL: Last One Laughing Halloween Special'. Erschrecken erlaubt - lachen nicht!", heißt es hierzu. Auch das hierzulande zum Kult gewordene Silvester-Programm "Dinner for One" erhält im Zuge dessen bei Prime Video eine eigene Prequel-Serie.