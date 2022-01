"Bob's Burgers: The Movie"-Trailer macht Appetit auf mehr

Vielseitiges Kino-Abenteuer

Der Film sollte gleichermaßen Serien-Fans als auch NeueinsteigerInnen ansprechen und präsentiert sich so vielseitig wie möglich, denn er will ein Musical-Comedy-Mystery-Abenteuer sein.

Stimmlich vertreten sind unter anderem Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, Zach Galifianakis und Kevin Kline.

"Bob's Burgers: The Movie" soll am 26. Mai in unseren Kinos starten.