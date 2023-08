In der ZDF-Show "Lass dich überwachen!" machen Jan Böhmermann und sein Team wieder Studiozuschauer:innen zu unfreiwilligen Stars der Sendung. Das teilte der Mainzer Sender am Freitag mit. Es ist laut ZDF "die einzige Show im deutschen Fernsehen, die nur aus den persönlichen Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Studiozuschauerinnen und -zuschauer entsteht". Und sie läuft erstmals zur besten Sendezeit: am 20. September, einem Mittwoch, um 20.15 Uhr.