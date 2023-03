16 Grimme-Preise

Insgesamt wurden am Dienstag in Köln 16 Grimme-Preise sowie drei Sonderpreise bekanntgegeben. Die Auszeichnungen sind zwar nicht mit Geld verbunden, gelten unter Fernsehleuten aber als hochrenommiert. Seit 1964 werden sie jährlich verliehen. Übergeben werden die Trophäen in diesem Jahr am 21. April in Marl.

Besonders gut schneidet 2023 das ZDF ab. Neben Böhmermann konnten zum Beispiel auch die Serie "Neuland" und der Film "Die Wannseekonferenz" überzeugen. Auch das Drama "Im Feuer - Zwei Schwestern" bekam einen Grimme-Preis zugeteilt. Es begleitet eine junge Bundeswehrsoldatin auf der Suche nach ihrer im Irak vermissten Schwester.

Gute Nachrichten nach krisenhaften Zeiten gab es zudem für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Mit dem Preis für die "besondere journalistische Leistung" zeichnete die Grimme-Jury die Redaktion des RBB-Politmagazins "Kontraste" aus. Gewürdigt wurden ihre "kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus".

Auch mehrere Dokumentationen konnten Grimme-Preise ergattern - darunter "Atomkraft Forever" (SWR/NDR) und "Die Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung" (WDR).