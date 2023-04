"Boğa Boğa": Das Ende des Netflix-Films erklärt

Stirbt Beyza in "Chokehold"?

Als Beyza ihrem Mann verrät, dass sie die Informantin ist, nach der er so lange gesucht hat, wird er rasend vor Wut. Der Streit zwischen den beiden wird immer heftiger und artet schließlich aus. In Rage bringt Yalin seine geliebte Frau um. Nun klebt das Blut einer weiteren Person an seinen Händen und es gilt einen nächsten Mord zu vertuschen. Dafür trägt er die Leiche Beyzas in ihren Garten und man sieht, wie er etwas – seine Frau? – vergräbt.