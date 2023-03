"Der Schwarm": Das Ende erklärt

Achtung, Spoiler-Alarm!

Das Besondere an Yrr? Es hat ein kollektives Gedächtnis und reagiert interaktiv auf neue Zellen im Organismus. An diesem Punkt setzt die Lösung der WissenschaftlerInnen an. Sie wollen Yrr zeigen, dass sie ein Teil von ihr sind. Indem sie die Yrr, die sie bei sich zur Analyse haben, in die Leiche von Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf) injizieren, wollen sie die Zellen miteinander verschmelzen und eins werden lassen. Um erfolgreich mit dem Rest des Schwarms kommunizieren zu können, müssen sie ein Teil dessen werden. Nur so werden sie nicht mehr angegriffen. Das kann jedoch nur in großer Tiefe gelingen.