"Thank You, Goodnight" ist demnach die erste Retrospektive der Band, in der alle gegenwärtigen und früheren Bandmitglieder (so war Gitarrist Richie Sambora im Jahr 2013 aus der Band ausgestiegen) zu Wort kommen. Die Band rund um Leadsänger Jon Bon Jovi war seit 1984 mit 13 Alben in den Top Ten der Billboard-Charts vertreten, zu den bekanntesten Songs zählen u. a. "Livin' on a Prayer" (1986), "Always" (1994) oder "It's My Life" (2000).