Whitney Houston: Jene Sängerin, die den Spitznamen "The Voice" neu definierte. Die mit mehr Auszeichnungen prämiert wurde, als jede andere Sängerin vor oder nach ihr. Die jedes Mal einem Engel seine Flügel schenkte, wenn sie ihre drei Oktaven umfassende Stimme zu einem larger-than-life-Song bündelte und die gesamte Menschheit bis heute an Magie glauben lässt.

Das Biopic will sich unmissverständlich als emotionale und vor allem respektvolle Hommage an Houston verstanden wissen – was sich unter anderem an der Detailverliebtheit zeigt: Mit zahlreichen perfekt imitierten ikonische Looks und Auftritte der Sängerin sowie eingebundenen Originalaufnahmen von "The Bodyguard" oder Talkshow-Auftritten verbeugt man sich tief vor der Ikone Whitney Houston und deren professionellem Leben.

Ein Großteil der Handlung nehmen die 80er- bis Mitte der 90er-Jahre (Whitneys Karriere-Höhepunkt) ein, aber auch spätere Karrierestationen werden mit Ehrfurcht und Anerkennung in die hochemotionale Handlung eingebunden, die sich ganz und gar dem Thema der Liebe (und was wir tun, um an ihr festzuhalten) verschrieben hat. Das ist kitschig, passt aber wunderbar zu Houstons musikalischem d'oeuvre.

Inszenierungstechnisch macht "I Wanna Dance with Somebody" also viel richtig. Aber jedes Biopic lebt von seiner/m Hauptdarsteller:in. Naomi Ackie erweist sich als absolut richtige Wahl. In beinahe jeder Szene verleibt sie sich Houstons Gestik, Mimik und vor allem deren Sprachduktus derart authentisch ein, dass einem an mehreren Stellen im Film Schauer über den Rücken laufen. Ackie schafft es zu imitieren anstatt zu karikieren – auch in weniger schmeichelhaften Momenten.

