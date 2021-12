"The Book of Boba Fett" löst "Star Wars"-Überlebens-Rätsel

Mit dieser Serie wird auf Disney+ das "Star Wars"-Universum noch ein Stück größer und nachdem wir in der ersten Folge "Das Buch von Boba Fett" aufblättern durften, haben wir zugleich ein wichtiges Detail erfahren.

Dieses Spin-Off zu "The Mandalorian" hat nämlich verraten, wie Boba in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" überleben konnte. Im Film ist die Figur ja nach einem erbitterten Kampf mit Han Solo in den Schlund des Sarlaacs gestürzt.

Zur Erinnerungs-Auffrischung lassen wir hier diese Szene folgen: