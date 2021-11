Post-Credit-Szene

Die zweite Staffel von "The Mandalorian" hielt am Ende der letzten Folge noch eine besondere Überraschung für "Star Wars"-Fans parat: In einer Post-Credit-Szene tauchten unverhofft noch einmal Boba Fett (Temuera Morrison) und seine treue Begleiterin Fennec Shand (Ming-Na Wen) auf.

Auf Tatooine sorgten die beiden Kopfgeldjäger für eine Verschiebung der Machtverhältnisse, denn nach einem kurzen Schusswechsel nahm Boba auf eben jenem Thron Platz, von dem aus Jabba the Hutt in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" die mächtigste kriminelle Organisation von Tatooine geleitet hatte. An diesem Punkt wird dann die neue Serie die Erzählung wieder aufnehmen.