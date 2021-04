"Borat 2" und "WandaVision" für MTV-Awards nominiert

Die bissige Satire "Borat Subsequent Moviefilm" ("Borat Anschluss Moviefilm") mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen hat bei der Vergabe der MTV Movie & TV Awards drei Gewinnchancen. Der US-Sender MTV gab die Nominierungen für seine diesjährigen Film- und Fernsehpreise am 19. April bekannt. Die Trophäen sollen am 16. Mai in Los Angeles vergeben werden.

"Borat" tritt in den Sparten "Bester Film", "Bestes Duo" und "Breakthrough"-Auftritt mit der bulgarischen Neuentdeckung Maria Bakalowa (24) an, die Cohens Filmtochter spielt. Als beste Serien haben unter anderem "WandaVision", "Emily in Paris", "The Boys" und "Bridgerton" mehrere Gewinnchancen.