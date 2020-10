"Borat Subsequent Moviefilm" - der geniale Wahnsinn hat einen offiziellen Trailer

Jetzt ist es also klar - die Borat-Fortsetzung mit Sacha Baron Cohen wird folgenden Titel tragen: "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" (somit ist der vor ein paar Tagen verlautbarte wesentlich verrücktere Titel „Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan“ wieder hinfällig geworden).

In dem ersten offiziellen Trailer zum Amazon Original Film erfahren wir auch, was Borat diesmal plant: er bricht aus der Heimat Kasachstan erneut nach Amerika auf und hat seine Tochter als Geschenk an eine hochgestellte Persönlichkeit dabei. Um seine Mission erfüllen zu können, muss er sich aber verkleiden, weil er inzwischen viel zu bekannt geworden ist. Aber seht selber...