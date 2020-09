"Borat 2" wird einen enstprechend verrückten Titel tragen

Nähere Details zu dem Projekt lassen sich nun zumindest anhand des Titels erahnen: in Gesprächen mit der Writers Guild of America wurde nämlich bekannt gegeben, wie der volle Titel von "Borat 2" lauten soll: „Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan“ (also etwa: „Geschenk von pornografischem Affen an Vize-Premier Mikhael Pence um Benefiz zu machen für kürzlich verminderte Nation von Kasachstan“). Es ist daher klar, dass die Republikaner und der US-Vizepräsident Mike Pence diesmal einiges einzustecken haben.

Ebenfalls verraten wurde, dass Sacha Baron Cohen gemeinsam mit Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman und Lee Kern am Drehbuch gearbeitet hat. Allerdings wissen wir noch immer nicht, ob Larry Charles ("Brüno", "The Dictator") auch diesmal die Regie übernommen hat und worauf sich die Handlung in "Borat 2" konzentrieren wird. Immerhin berichtete Collider von ein paar Gerüchten: da die kasachstanische Figur mittlerweile allbekannt ist, muss Borat nun undercover seine Befragungen durchführen. Es klingt ziemlich verwirrend, wenn eine Quelle angibt: "Cohen spielt Borat, der Cohen spielt".

Außerdem soll der fertige Film bereits vor einem kleinen ausgewählten Publikum vorgeführt worden sein. Nuin ist auch klar, dass sich Amazon Studios die Rechte an dem Werk gesichert hat und "Borat 2" noch gegen Ende Oktober zeitgerecht vor den US-Wahlen verfügbar machen wird.