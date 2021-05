"Borat Supplemental Reportings"-Trailer: Specials mit "Borat 2"-Outtakes

Komplizierter Titel

Natürlich braucht auch dieser "Borat"-Ableger einen entsprechend komplizierten Titel und hat ihn mit "Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine" gefunden. Was für ein Glück, dass dieses weggefallene Film-Material vom Boden des Stalles, in dem die Schneide-Maschine untergebracht war, aufgehoben wurde.

Unter anderen Highlights enthält das Special auch jene Szenen, in denen sich Cohen – hinter einem wilden Bart verborgen – einer Zuhörerschaft von schwerbewaffneten Rednecks ausgesetzt hat. Nachdem er ein böses satirisches Lied zum Besten gegeben hatte, wurde er vom hinters Licht geführten Publikum verfolgt und beinahe gelyncht. Man sieht, wie Cohen, im Wohnwagen verschanzt, mit seiner Film-Crew die Flucht ergreift.