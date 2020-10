So gefährlich war der "Borat 2"-Dreh, wie eine unveröffentlichte Szene beweist

Die komplette Szene hat es zwar nicht in den fertigen Film geschafft, wir bekommen sie aber zum Glück via Twitter nun trotzdem zu sehen. Cohen/Borat tritt bei einer Veranstaltung von Waffenbefürwortern gut maskiert als Hinterwäldler auf, wird aber unabsichtlich durch ebenfalls anwesende Black-Lives-Matter-Demonstrant*innen enttarnt. Daraufhin versuchen die tobenden Waffennarren auf die Bühne zu stürmen und Cohen tritt den Rückzug an. Von den Sicherheitsleuten wird er in einem Krankenwagen versteckt, doch die wütende Menge will auch dort eindringen und rüttelt das Gefährt ordentlich durch.