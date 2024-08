Eli Roth zieht derzeit in "Borderlands" alle Register, um seine Stars rund um Cate Blanchett in eine verrückte Situation nach dem anderen auf dem Wüstenplanet Pandora zu schicken. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, in seiner Videospiel-Verfilmung jede Menge Zitate aus anderen ikonischen Werken - von "Dune" bis "Star Wars" - einzubauen. Doch was passiert zuletzt? Schaffen es Kopfgeldjägerin Lilith und ihr Team, die Mission zu erfüllen? Wir wollen euch daher nun das Ende dieses SciFi-Spektakel erklären.

Öffnet Tina die Vault-Kammer? Das "besondere" Mädchen Tiny Tina (Ariana Greenblatt) stand ja bisher im Mittelpunkt als Auserlesene, die allein fähig sein sollte, mit den gesammelten Artefakten die Vault-Kammer zu öffnen, in der sich angeblich eine mächtige Alien-Technologie verbirgt. Als Lilith und ihre Mitstreiter dann vor der Kammer stehen, taucht Bösewicht Atlas (Edgar Ramírez) auf, den man für Tinas Vater gehalten hat. Eigentlich hat er aber Tina künstlich gezüchtet: Sie ist ein Klon aus dem Erbgut der Eridianer-Aliens und wurde von ihm bloß zu dem einen Zweck geschaffen, die Kammer zu öffnen. Sie stellt nämlich den dritten Schlüssel dar (und dass hier ein Mensch als Artefakt dient, ist wohl die stärkste Parallele zu Luc Bessons "Das fünfte Element"). Doch als es so weit ist, versagt Tina, und die Kammer bleibt geschlossen.

© Constantin Film Filmszene aus "Borderlands"

Lilith zeigt ihre besonderen Kräfte Daraufhin enthüllt Lilith, dass eigentlich sie die gesuchte Tochter von Eridian ist: Um ihre Freunde vor Atlas zu retten, gibt sie sich zu erkennen und öffnet das Tor. Atlas denkt freilich nicht daran, sein Versprechen zu halten und lässt seine Privatarmee aus allen Rohren feuern, doch Lilith zeigt nun erst recht, was in ihr steckt. Ihr wachsen riesige Flügel aus reiner Energie (was ihr den Spitzamen "Firehawk" einbringt), sie kann Schutzschilder errichten, verfügt über die Kräfte der Teleportation und Telekinese. Dennoch wird es kritisch für sie, als Atlas aus einem Kampfflieger auf sie feuern lässt und einen Generator aktiviert, der ihr Schutzschild durchbricht. Lilith kann den Generator zerstören, und als der Schurke daraufhin Tina als Geisel nimmt, stößt sie ihn und das Mädchen in die Kammer.

© Constantin Film Filmszene aus "Borderlands"

Böse Überraschung für Atlas und ein Feuerwerk Dort glaubt Atlas, am Ziel seiner Träume zu sein, findet aber nirgendwo die erhoffte Technologie, sondern wird von den Tentakeln eines auftauchenden Riesenmonsters umschlungen und in die Tiefe gezogen. Lilith teleportiert sich mit Tina wieder in die Außenwelt. Welchen Zweck die Vault-Kammer eigentlich hatte und ob sie jemals wieder eine Rolle spielen wird, ist nicht so recht klar geworden. Das Team der Abenteurer hat jedenfalls richtige Freundschaft geschlossen - und nun ist Feiern angesagt: Die Stadt veranstaltet ein Feuerwerk zu Ehren von Lilith, Tina, Roland, Krieg, Tannis und Claptrap. Lilith wird von ihren Freunden dazu angestachelt, noch einmal ihre besonderen Fähigkeiten zu zeigen und fliegt in den Himmel, wo sie das Feuerwerk durch die Umrisse ihrer roten Flügel bereichert. "Borderlands" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!