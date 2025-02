Während sich seine Ex-Frau Lilly Becker (48) durch die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kämpft, ist auch Tennis-Legende Boris Becker (57) bald in einem Wildnis-Reality-Format zu sehen. Am 5. Februar startet die neue Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" ("Celebrity Bear Hunt"), in der Becker und elf weitere Promis im Dschungel von Costa Rica ausgesetzt werden. Dort müssen werden sie von dem Survival-Experten Bear Grylls (50) gejagt.

Hart für Becker: Wilde Tiere und keine Informationen

Die Bedingungen sollen wesentlich härter als im australischen Dschungelcamp gewesen sein. So standen angeblich bei den Dreharbeiten ständig Rettungswagen und Anti-Schlangenbiss-Spritzen bereit. Im Interview mit "Bild am Sonntag" offenbarte Becker, was seine größten Herausforderungen waren: "Sicher die wilden Tiere. Generell das Verlassen der eigenen Komfortzone. Ich bin ein Kontrollfreak. Nicht zu wissen, was als Nächstes kommt, war hart. Kein Handy, kein Fernsehen. Null Information von außen. Mit allen zusammen im selben Raum schlafen."

Als er die Anfrage für das Format bekam, habe er sofort ja gesagt. "Ich bin Fan von Bear Grylls. Er ist cool." Er liebe dessen Interviewreihe. "Ich bin ein Schmalspur-Abenteurer, wollte meine Grenzen ausloten und ein wenig über mich selbst lernen. Und Costa Rica zu erleben, fand ich spannend." Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", in der aktuell Lilly Becker auf die Krone hofft, sei hingegen nichts für ihn: "Seit Jahren werde ich in England und Deutschland für das sogenannte Dschungelcamp angefragt, da würde ich niemals mitmachen."

In der britischen Sendung habe er einmal mehr festgestellt, dass er grundsätzlich keine Angst habe. Er vertraue sich und habe einen Urinstinkt, "dass immer alles irgendwie gut wird". Er versuche, bei allen Problemen ruhig zu bleiben und Lösungen zu finden. "So machte ich es beim Tennisspielen und auch jetzt in der Wildnis von Costa Rica."