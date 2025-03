Zunächst kam "Bosch" und Titus Welliver bewies und zwischen 2014 und 2021 in sieben Staffeln, dass er für die Rolle des einzelgängerischen LA-Cops wirklich wie geschaffen war. Dann quittierte der Detective seinen Dienst bei Morddezernat und machte als Privatdetektiv weiter - wie man das auch aus den Romanvorlagen von Michael Connelly kannte. Doch leider wird auch "Bosch: Legacy" in absehbarer Zeit zu Ende sein. Das Serien-Sequel hat findet mit Staffel 3 sein Finale . Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in der letzten "Bosch: Legacy"-Staffel?

Basierend auf den Bestsellern "Desert Star" (2022) und "The Black Ice" (1993) von Michael Connelly, verstrickt die Staffel Harry Bosch (Titus Welliver), Honey Chandler (Mimi Rogers) und Maddie Bosch (Madison Lintz) erneut in gefährliche Ermittlungen. Während Bosch mit einer ungelösten Familienangelegenheit konfrontiert wird, kämpft Chandler um das Amt der Bezirksstaatsanwältin und Maddie gerät in eine brutale Raubüberfallserie.