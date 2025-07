Er nimmt seine Oscar-prämierte Rolle aus "Once Upon a Time... in Hollywood" bei Dreh in LA wieder auf.

Brad Pitt als Cliff Booth in "Once Upon a Time... in Hollywood"

Brad Pitt (61) wird wieder zu Cliff Booth. Der Hollywoodstar wurde laut "People"-Magazin in Los Angeles am Set von "The Adventures of Cliff Booth" gesichtet. Das Projekt ist ein Spin-off zum Film "Once Upon a Time... in Hollywood" aus dem Jahr 2019. Für diesen hatte Brad Pitt den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen.

Etwas verändert und doch wiedererkennbar Auf den Bildern vom Set des neuen Ablegers trägt Brad Pitt dem Bericht zufolge eine blonde Perücke und Schnurrbart. Die Szenen spielen offenbar in einem Kino. Cliff Booth soll sich dabei im Gegensatz zu "Once Upon a Time... in Hollywood" etwas verändert gezeigt haben. Die Frisur von Pitts Figur sieht laut "People" in dem neuen Film länger und zerzauster aus. Seinem Modestil bleibt der Ex-Stuntman aber wohl treu. Er wurde in einem gelben T-Shirt mit Blumenmuster und Jeans gesichtet, ähnlich den Kostümen, die Pitt im ersten Film trug, den Quentin Tarantino (62) inszenierte. Damals spielte Pitt als Cliff Booth das Stuntdouble und den besten Freund des alternden Schauspielers Rick Dalton, dargestellt von Leonardo DiCaprio (50). Booth und Dalton haben in dem Film Ende der 1960er Jahre Schwierigkeiten, sich an das moderne Hollywood anzupassen.

David Fincher führt Regie Beim Spin-off "The Adventures of Cliff Booth" sitzt nun David Fincher (62) auf dem Regiestuhl. Das Drehbuch für den Netflix-Film soll Tarantino selbst verfasst haben, angeblich als Fortsetzung zu "Once Upon a Time... in Hollywood". Mehrere Medien berichteten bereits im April über das Projekt. Tarantino hatte zuvor in seiner Buchadaption von "Once Upon a Time... in Hollywood" tiefere Einblicke in Booths Vergangenheit gegeben. Der neue Film soll Pitts Figur in Hollywood begleiten - einige Zeit nach den Ereignissen von "Once Upon a Time... in Hollywood". Laut "Deadline" sollen auch Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino und Corey Fogelmanis darin mitspielen.