So hängen alle Filme von Quentin Tarantino zusammen

Spezialfall

Und wo passt "Once upon a Time in Hollywood“ da rein? In beide! Die Figuren Rick Dalton (Leonardo Dicaprio), Cliff Booth (Brad Pitt) und Sharon Tate (Margot Robbie) leben alle im Realer-als-die-Realität-Universum, aber die Filme, in denen sie mitspielen, sind Teil des Film-im-Film-Universums.

Eine weitere Fan-Theorie von Reddit-UserInnenn stellt die Behauptung auf, dass Rick Dalton in "Django Unchained“ nur die Rolle von Calvin Candie spielt und der Film nur eine Auskoppelung aus "Once Upon A time in Hollywood ist“, da beide Figuren von Leonardo DiCaprio verkörpert werden. Diese Theorie wurde jedoch von Tarantino nicht bestätigt.