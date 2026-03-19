Welche Handlung erwartet uns bei der Rückkehr des Serienhits? Zwei Folgen in Spielfilmlänge stehen bevor.

Von September bis November 2012 ging es in ORF 1 gemeinsam mit einem österreichischen Top-Ensemble in die finanziell gebeutelte, fiktive Waldviertler Gemeinde "Braunschlag", die mit einer angeblichen Marienerscheinung und so manch anderen seltsamen Geschehnissen von sich reden machte. 14 Jahre später steht mit "Braunschlag 1986" die Fortsetzung der Erfolgsserie von Regisseur und Drehbuchautor David Schalko, in Form eines zweiteiligen Specials, jeweils in Spielfilmlänge, auf dem Programm. Wir geben euch nun einen Episoden-Guide.

Was passiert in Teil 1 von "Braunschlag 1986"? Zu sehen am Freitag, 20. März 2026, 20.15 Uhr, in ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON Nachdem der einst durch eine Marienerscheinung berühmt gewordene Ort Braunschlag wegen eines Atomunfalls jahrelang zur Geisterstadt wurde, wagt Bürgermeister Gerri Tschach (Robert Palfrader) gemeinsam mit dem Diskobesitzer Richard Pfeisinger (Nicholas Ofczarek) einen bizarren Neuanfang. Um die geflüchteten Bewohner zurückzuholen und den Ort zu beleben, dekretiert Tschach per Verordnung das Jahr 1986. Das Konzept "Digital Detox durch Zeitreise" geht auf: Die alten Braunschlager kehren zurück, doch der Erfolg ruft auch zwielichtige Gestalten auf den Plan. Ein junger Investor namens B.B. (Arthur Vischer) wittert das große Geld, die Politik mischt sich ein, und die veralteten gesellschaftlichen Normen von 1986 sorgen für ordentlich Zündstoff unter den Bürgern. Mittendrin erscheint die rätselhafte Ronda (Gabriela Garcia Vargas) und bringt zusätzliche Unruhe in die Szenerie.

Was passiert in Teil 2 von "Braunschlag 1986"? Zu sehen am Samstag, 21. März 2026, 20.15 Uhr, in ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON. Die künstlich herbeigeführte Vergangenheit holt die Protagonisten schneller ein als erwartet. Privat steht alles auf der Kippe: Elfie Pfeisinger (Nina Proll) fordert von Gerri und Richard ein gemeinsames Engagement in der Erziehung ihres Sohnes ein, während Gerri mit der Scheidungsforderung seiner Frau Herta kämpft. Andere Bewohner versinken in Ehekrisen oder versuchen, aus der Nostalgie-Welle schamlosen Profit zu schlagen. Währenddessen eskaliert die Situation vor den Toren der Stadt durch Demonstrationen rund um den afrikanischen Pfarrer Riccardo (David Wurawa), und der Investor B.B. plant bereits, das Dorf in einen sterilen Themenpark zu verwandeln. Als dann auch noch der schrullige Reinhard Matussek (Raimund Wallisch) mit Versprechungen über ein Leben auf einem fremden Planeten auftaucht, beginnt Bürgermeister Tschach zu dämmern, dass sein "Geniestreich" außer Kontrolle geraten ist. Er steht vor der schwierigen Frage, wie er dieses Zeitreise-Experiment unbeschadet beenden kann. Auch die erste Staffel von "Braunschlag" steht auf ORF ON zum Wiedersehen zur Verfügung.