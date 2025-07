Erstmals lädt die neue Intendantin Lilli Paasikivi zum Festspielsommer am Bodensee. Die 79. Bregenzer Festspiele starten heuer am 16. Juli 2025. Der ORF ist als Hauptmedienpartner mit den Sendern ORF 2, ORF III, 3sat und Ö1 sowie mit ORF Vorarlberg und ORF ON wieder dabei. Welche Übertragungen und sonstigen Programmpunkte sind im TV eingeplant?