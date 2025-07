ORF-KIDS-Programm im Sommer 2025

In einem "Mini Spezial Ellie" am 7. Juli – im Stream um ca. 17.30 Uhr – geht es für ORF-KIDS-Hündin Ellie in den Italien-Urlaub. "Hallo, was machst du?" fragt am 11. Juli um 8.35 Uhr einen Industriekletterer. Im Laufe des Sommers steht auch der Besuch bei einer Gletscherforscherin für Lena auf dem Programm.

Inspiration für kleine Experimente gegen Langeweile in den Sommerferien gibt’s bei "Hack Check" – die neuesten Folgen sind on demand auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App abrufbar.