"Bridgerton": Was Luke Newton zur Bienen-Symbolik verrät

Gut versteckte Hummeln

Newton hebt den Detail-Reichtum in der Ausstattung hervor. So ist die Hummel eindeutig das Symbol der Bridgertons und die Familien-Mitglieder tragen immer wieder an der Kleidung oder als Haarschmuck kleine Abbilder davon. Das sei aber so unauffällig angebracht, dass man beim ersten Sehen wohl kaum etwas davon merken werde. Daher lautet Newtons Botschaft auch: "Seht euch die Serie immer und immer wieder an!"

Die Hummeln sind zwar meist gut versteckt, einige Biene lassen sich aber kaum übersehen. Etwa in Eloises Haarschmuck: