"Bridgerton" Staffel 2: Jonathan Bailey verspricht Easter Eggs

In einem Interview mit der "British Vogue" ließ der 32-jährige Schauspieler ein paar verheißungsvolle Andeutungen darüber fallen, worauf wir uns in der nächsten "Bridgerton"-Staffel freuen dürfen. "Ich kann versprechen, dass das herrlich plüschige Spektakel auf die bestmögliche Weise vorangetrieben wird – zugleich ein bisschen verrückt und brillant. Abgesehen von meiner Figur Anthony werden jede Menge andere interessante Charaktere in die Serie eingeführt."