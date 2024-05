Begeisterte Reaktionen auf Facebook

Da soll noch einmal jemand sagen, diese Historien-Serien seien rückwärtsgewandt und die Probleme der Figuren würden uns heute nicht mehr ansprechen. Die begeisterten Stimmen unter den Kommentaren überwiegen und viele streichen heraus, dass Penelopes Verhalten bewundernswert ist. So zum Beispiel Rachel Bergez:

"Ehrlich Penelope, du bist mein Idol. Das sind echte Sorgen, die manche Mädchen haben. Wenn man noch nie in einer Beziehung war, macht man sich Sorgen, dass man nie etwas davon erleben wird: Liebe, Küssen, Sex. Sie hat darum gebeten, und während manche das als traurige und verzweifelte Bitte ansehen mögen, sehe ich Pens Tapferkeit! Manchmal muss man sich nehmen, was man wirklich will. Habt den Mut und handelt so! Ich hoffe nur, dass ich das Gleiche tun kann, wenn mein Moment kommt!"

Ara Jane Bie gerät ebenfalls richtig ins Schwärmen: "Ich werde immer eine Schwäche für unerwiderte Liebe haben. Ihre Liebesgeschichte ist eine der besten. Oh, Pen!"