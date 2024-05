Colin-Darsteller Luke Newton verrät Details zum Rest der dritten Staffel

Daneben würde seiner Figur ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle bevorstehen. "Ich denke, es ist wirklich schön, diesen Moment der Zufriedenheit zu spielen, in dem er einfach übermütig und glücklich ist, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass er sehr kurzlebig ist", so Newton.

Für Episode sieben und acht und damit das Staffelfinale der aktuellen "Bridgerton"-Ausgabe stellt der Darsteller zudem noch zahlreiche Höhepunkte in Aussicht. "In der siebten und achten Folge passiert so viel. Ich dachte: 'Das passt auf keinen Fall in zwei Stunden'. Aber das Tempo der Serie ist in dieser Staffel so schnell", so Newton.