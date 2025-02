Anthony und Kate kehren jedoch nicht alleine zur Serie zurück: In der vierten Staffel sollen sie sich zudem über Nachwuchs freuen dürfen. Nachdem das Ehepaar in Staffel drei die Schwangerschaft von Kate verkündete, werde das Baby nun erstmals zu sehen sein. Zuletzt entschlossen sich Anthony und Kate dazu, in Kates Heimat nach Indien zu reisen.

"Bridgerton" -Fans können sich in der vierten Staffel auf die Rückkehr von zwei Stars der Netflix-Serie freuen. Bei der Veranstaltung "Bridgerton Season of Love Fan Celebration" bestätigte der Cast nun "People" zufolge Simone Ashley (29) und Jonathan Bailey (36) für die neuen Episoden. Demnach werden sie ihre Rollen als Anthony Bridgerton und Kathani "Kate" Sharma wieder aufnehmen. Um die Liebesgeschichte des Paares drehte sich die zweite Staffel der Erfolgsserie.

Netflix-Teaser und neue Charaktere

Zum Valentinstag veröffentlichte Netflix einen Teaser zur kommenden Staffel der Serie und gab Einblicke in die Handlung. In dem Clip ist auch Yerin Ha (27) als Sophie Baek zu sehen, die in ihrer neuen Rolle gemeinsam mit Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 36) im Fokus stehen soll. Der Teaser zeigt die beiden beim Maskenball, auf dem sie sich kennenlernen. Das Hausmädchen trägt dabei ein weiß schimmerndes Kleid und eine farblich abgestimmte Maske, während sich der Sohn der Adelsfamilie ganz in Schwarz präsentiert.