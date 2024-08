Nachdem sein älterer und sein jüngerer Bruder in "Bridgerton" bereits glücklich verheiratet sind, wird sich die vierte Staffel der Netflix-Serie um Benedict Bridgerton drehen. In den Folgen, die voraussichtlich erst 2026 erscheinen werden, schlüpft erneut Luke Thompson (36) in die Rolle des liebessuchenden Briten. Das Branchenblatt "Variety" will erfahren haben, wer ihm dabei als Love Interest an die Seite gestellt wird: Yerin Ha (29) wird wohl die Frau verkörpern, in die sich Benedict verliebt.

Die vierte Staffel der Serie basiert auf dem dritten "Bridgerton"-Roman von Julia Quinn (54). Daher weiß man bereits, dass Benedicts Angebetete Sophie Beckett heißt und sich später als ein einfaches Dienstmädchen herausstellt. So beginnt eine spannende Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Welten.