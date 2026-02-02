"Bridgerton"-Staffel 4: Fun Facts zu den neuen Netflix-Folgen

In der vierten Staffel des weltweiten Serienerfolgs "Bridgerton" steht die die Aschenputtel-artige Liebesgeschichte von Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) im Mittelpunkt. Auch hinter den Kulissen hat sich einiges abgespielt: Bei Szenenbild und Ausstattung sowie den prunkvollen Kostümen, Hair und Make-up setzt die Netflix-Serie erneut Maßstäbe. Wir wollen euch hier mit einigen Zahlen und Fun Facts zur Produktion unterhalten, die uns das Presseheft bereitstellt.