"Bridgerton"-Staffel 4: Fun Facts zu den neuen Netflix-Folgen
Eine Auswahl der spannendsten Hintergrundinfos sowie einiger Zahlen zur neuen Staffel.
In der vierten Staffel des weltweiten Serienerfolgs "Bridgerton" steht die die Aschenputtel-artige Liebesgeschichte von Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) im Mittelpunkt. Auch hinter den Kulissen hat sich einiges abgespielt: Bei Szenenbild und Ausstattung sowie den prunkvollen Kostümen, Hair und Make-up setzt die Netflix-Serie erneut Maßstäbe. Wir wollen euch hier mit einigen Zahlen und Fun Facts zur Produktion unterhalten, die uns das Presseheft bereitstellt.
Sieben Fun Facts zur neuen "Bridgerton"-Staffel
- Über 6.000 Kerzen wurden in den diversen Ballszenen der vierten Staffel verwendet.
- Die Schmuckabteilung fertigte für Staffel 4 mehr als 700 Schmuckstücke an.
- In Staffel 4 sind Perücken ein besonders großes Thema:
- Königin Charlotte trägt 19 verschiedene Perücken.
- Es dauerte einen ganzen Monat, um die Kronleuchterperücke der Königin anzufertigen, die aus 27 winzigen Armen mit kleinen Lampen und fünf Pralinen, die komplett aus Haar geformt wurden, bestand.
- Königin Charlottes Perücke beim Maskenball ist eine Hommage an den Kosmos und symbolisiert ihre Liebe zu König George. Sie besteht aus einem herzförmigen, aus Haar geformten und mit Blattsilber besetzten Käfig, darin eine ebenfalls aus Haar gefertigte Nachbildung der Hochzeitskrone, die George ihr geschenkt hat.
- Das Team stellte ungefähr 160 Perücken für die Kompars*innen im Hintergrund des Maskenballs her.
- Die Kostümabteilung erstellte allein für den Maskenball 172 Outfits, darunter Schachfiguren, ein Schaf, ein Kaninchen, ein Pferd und die Sonne.
- Sechs Personen arbeiteten gleichzeitig an Sophies Kleid für den Maskenball und befestigten die Lagen handgemachter Rüschen. Die Vintage-Satinhandschuhe haben von Dior inspirierte Monogramme, die Schuhe sind eine silberne Abwandlung von Jimmy-Choo-Pumps.
- Der Look des Balls der Königin und das Unterwasser-Motto wurde mit 300 Metern Blumengirlanden und 2.000 Jakobsmuschelschalen erzeugt, die aus dem englischen Cornwall angeliefert und vor dem Auffädeln einzeln in Goldfolie eingewickelt wurden.
- Das offizielle Motto des Maskenballs ist "Mitternacht im Wald", inspiriert von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum".
Wann ist "Bridgerton"-Staffel 4 zu sehen?
Die vierte Staffel der Netflix-Hitserie erscheint zweigeteilt: Teil 1 ist ab 29. Jänner 2026 zu sehen, Teil 2 geht ab 26. Februar an den Start!