Beliebte Serien kehren mit neuen Staffeln zurück. Zugleich gibt es wichtige Neustarts und das Revival eines Serienklassikers.

Das Serien-Jahr 2026 bietet eine ganz Reihe an Highlights. Dazu gehören das mit Spannung erwartete "Scrubs"-Revival, gleich zwei Spin-offs von "Game of Thrones" sowie das fulminante Ende einer der beliebtesten Serien überhaupt.

"A Knight of the Seven Kingdoms": Ab 19. Januar bei HBO Max Nach "House of the Dragon" können sich Fans der epischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" Anfang des Jahres auf den zweiten Serienableger aus Westeros freuen. "A Knight of the Seven Kingdoms" erzählt die Geschichte von Ser Duncan dem Großen (Peter Claffey, 29) und seinem Knappen Ei (Dexter Sol Ansell, 11). Sie sind fahrende Ritter, die durch die Lande ziehen, an Turnieren teilnehmen oder sich in den Dienst eines Lords stellen, wobei Ei in Wahrheit dem Königsgeschlecht der Targaryens entstammt. Die sechsteilige erste Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" eröffnet eine ganz neue, zuvor noch nicht gesehene Perspektive auf Westeros - mehr von unten, von der Straße und aus Sicht der einfacheren Menschen. Co-Serienschöpfer ist kein Geringerer als "Game of Thrones"-Mastermind George R. R. Martin (77).

"Wonder Man": Ab 28. Januar bei Disney+ Ende Januar startet zudem eine neue Superhelden-Serie der Marvel Studios bei Disney+. Der Meta-Spaß "Wonder Man" dreht sich um den aufstrebenden Schauspieler Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, 39), der unbedingt in der Neuverfilmung des Superheldenfilms "Wonder Man" mitspielen will. Erste Bewegtbilder zur neuen Marvel-Serie zeigen neben Hauptdarsteller Yahya Abdul-Mateen II auch den allseits beliebten Ben Kingsley (82) sowie "Triangle of Sadness"-Star Zlatko Burić (72), die ebenfalls zentrale Rollen übernehmen. Noch nicht so ganz klar ist anhand der Promo-Materialien, wie Superkräfte ins Spiel kommen. Geben wird es sie allerdings in den acht Episoden der Miniserie.

"Bridgerton": Ab 29. Januar auf Netflix Auch die überaus beliebte romantische Historienserie "Bridgerton" geht im Januar 2026 weiter. Obwohl sein jüngerer und älterer Bruder bereits unter der Haube sind, zeigt Lebemann Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) kein Interesse an der Ehe. Das ändert sich jedoch, als er auf einem Maskenball einer mysteriösen Dame in Silber (Yerin Ha, 27) begegnet. Er beginnt eine Suche nach der Identität der Unbekannten, die es ihm so sehr angetan hat. Die acht Episoden der vierten "Bridgerton"-Staffel werden, wie für einige der größten Netflix-Serien mittlerweile üblich, zweigeteilt erscheinen. Nach dem Auftakt am 29. Januar folgt die zweite Staffelhälfte am 26. Februar und damit rund einen Monat später.

"Scrubs": Voraussichtlich am 26. Februar auf Disney+ Eine der beliebtesten Serien der 2000er Jahre kehrt mit einer neuen Staffel auf die Bildschirme zurück. Das "Scrubs"-Revival vereint die Fan-Lieblinge J.D. (Zach Braff, 50), Turk (Donald Faison, 51) und Elliot (Sarah Chalke, 49), die einmal mehr Leben retten und den alltäglichen Wahnsinn eines Krankenhauses aushalten müssen. Außerdem mit dabei sind Judy Reyes (58) und John C. McGinley (66), die erneut die Figuren Carla und Dr. Cox verkörpern. Ein offizieller deutscher Starttermin für das "Scrubs"-Revival steht noch nicht fest. Die neuen Folgen erscheinen in den USA allerdings am 25. Februar bei ABC und dem Streamingdienst Hulu, die beide zum Disney-Konzern gehören. Ein Start in Deutschland am 26. Februar auf Disney+ erscheint daher wahrscheinlich.

"The Boys": Ab 8. April 2026 bei Prime Video Auch Amazons famose Superhelden-Satire "The Boys" wird am 8. April 2026 mit neuen Folgen am Start sein. Die fünfte Staffel ist auch die letzte der Serie. Dann entscheidet sich wohl endgültig der Kampf zwischen Karl Urbans (53) Superhelden-hassendem Billy Butcher und Antony Starrs (50) furchteinflößenden Superman-Verschnitt Homelander. Ein erster Teaser-Trailer zur neuen Season der umjubelten Serie kommt gewohnt düster daher und deutet auch an, dass nicht alle Figuren die finale Konfrontation überleben werden.

"Euphoria": Im April 2026 bei HBO Max und Sky Vor beinahe vier Jahren erschienen die letzten neuen Folgen der beliebten Teenie-Serie "Euphoria". Doch nach einer unverschämt langen Wartezeit auf Staffel drei steht diese für den April 2026 tatsächlich in den Startlöchern. Die größten Stars der Show wie Zendaya (29), Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28) oder Hunter Schafer (27) kehren allesamt zurück. Ihre Figuren haben mittlerweile die Highschool abgeschlossen und befinden sich an ganz unterschiedlichen Punkten ihres Lebens. Nate (Sweeney) und Cassie (Elordi) etwa sind verlobt und wollen heiraten, während Jules (Schafer) Kunst studiert und Rue (Zendaya) Schulden bei einer Drogendealerin hat.

"Blade Runner 2099": 2026 bei Prime Video Die Miniserie "Blade Runner 2099" setzt auf dem kleineren, heimischen Streaming-Bildschirm den Sci-Fi-Klassiker "Blade Runner" sowie das späte Sequel "Blade Runner 2049" fort. Zur Geschichte liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor. Die Hauptrollen spielen Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once", 63) und "Euphoria"-Star Hunter Schafer. "Blade Runner"-Regisseur Ridley Scott (87) fungiert als ausführender Produzent und ist somit an dem Projekt beteiligt.

"House of the Dragon": 2026 auf HBO Max und Sky Auch die dritte "House of the Dragon"-Staffel ist bereits abgedreht und wird im Laufe des Jahres bei HBO Max und Sky zu sehen sein, möglicherweise im Sommer. Nach dem eher ruhigen Ende der zweiten Season beginnt Staffel drei gleich mit einem Knall, der blutigen Seeschlacht an der Gurgel. Auch einige weitere, große Kämpfe und Schlachten dürften im Lauf der neuen Staffel zu sehen sein. Eine vierte Season der "Game of Thrones"-Prequelserie ist auch bereits bestätigt. Sie wird die letzte von "House of the Dragon" sein und die Geschichte zu Ende bringen.

"Lupin": Im Herbst bei Netflix Meisterdieb Assane Diop (Omar Sy, 47) kehrt im Herbst mit einer neuen Staffel auf die Bildschirme von Netflix zurück, wie der Streamingdienst bereits offiziell angekündigt hat. Welche neuen Diebeszüge Assane dann plant, ist noch nicht bekannt. Das US-Magazin "Variety" meldet aber, dass Staffel vier der beliebten Serie auf acht Folgen kommen wird.