Nicht mehr lange müssen sich " Bridgerton" -Fans gedulden: Anfang 2026 startet die vierte Staffel der Hitserie: Der zweite Bridgerton-Sprössling Benedict (Luke Thompson) verguckt sich in Teil 1 ab 29. Jänner in die mysteriöse Dame im silbernen Kleid (Yerin Ha). Ob der ewige Junggeselle sein Lotterleben ein für allemal für die Liebe aufgibt, entscheidet sich spätestens in Teil 2 ab 26. Februar . Zur Einstimmung hier gleich der Teaser-Trailer :

Darum geht es in Staffel 4 von "Bridgerton"

In der vierten "Bridgerton"-Staffel rückt der Bohemien der Familie, Benedict Bridgerton, in den Fokus. Obwohl er der zweitälteste Bridgerton-Sprössling ist und bereits vier seiner Geschwister den Bund der Ehe eingegangen sind, denkt er gar nicht daran, sesshaft zu werden. Bis er auf einem Maskenball einer faszinierenden Dame begegnet…

Die kommende Staffel zeigt zudem eine noch unbekannte Seite der Bridgerton-Gesellschaft. Die "aufgepeppte Version von ‚Cinderella‘", wie Thompson die Staffel beschreibt, wirft einen Blick hinter die Kulissen der noblen Familien auf einige der Dienstboten und Angestellten, die alles am Laufen halten. "Das Besondere an Staffel 4 ist der Konflikt zwischen einem klassischen Märchen – der Romantik, die es ausstrahlt – und der tatsächlichen Realität der Welt", erklärt Thompson gegenüber Tudum.com.