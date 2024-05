"Bridgerton": Das sind die schönsten Drehorte der Netflix-Serie

Die Geschichte von "Bridgerton" spielt eigentlich im Londoner Stadtteil Mayfair. Doch die Dreharbeiten fanden zum größten Teil im nahegelegenen Bath statt. Die Architektur des einstigen Kurorts stammt aus der Regency-Epoche, in der auch die Serie spielt.

So ist das Zuhause der Familie Featherington beispielsweise in Bath zu finden. Das No. 1 Royal Crescent gehört zu einem Wohnkomplex von rund 30 Häusern, die einen Halbkreis bilden. Heute ist das No. 1 ein Museum. Der Wohnsitz der Familie Bridgerton befindet sich dagegen in London. Das Ranger's House liegt neben dem Greenwich Park im Südosten der englischen Metropole. Die imposante Villa ist in Wirklichkeit ein Museum und beherbergt knapp 700 Kunstwerke.