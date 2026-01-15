Paris wurde zum Schauplatz eines glamourösen Netflix-Events : Im historischen Palais Brongniart fand die Weltpremiere der vierten Staffel von "Bridgerton" statt. Die Hauptdarsteller der neuen Folgen, Yerin Ha (27) und Luke Thompson (37), posierten gemeinsam für die Fotografen und sorgten für zahlreiche Blitzlichter.

Ihr Co-Star Luke Thompson entschied sich für einen klassischen Look und erschien in einem komplett schwarzen Anzug. Der Schauspieler, dessen Figur Benedict Bridgerton in der neuen Staffel im Mittelpunkt steht, strahlte neben seiner Drehpartnerin um die Wette.

Yerin Ha, die in der kommenden Staffel eine zentrale Rolle übernimmt, präsentierte sich in einem mintblauen Satin-Prada-Kleid im Neckholder-Stil. Die elegante Robe mit einem Cut-out an der Taille und funkelnden Applikationen verfügte über eine lange Schleppe, die auf dem roten Teppich besonders zur Geltung kam.

Bekannte "Bridgerton"-Gesichter vereint

Doch nicht nur die beiden Hauptdarsteller zogen die Blicke auf sich. Die britische Schauspielerin Claudia Jessie (36, Eloise Bridgerton) begeisterte in einem schwarzen Anzug mit floralem Muster. Ihre nach hinten gekämmten Haare verliehen dem Outfit eine besonders elegante Note. Weitere Stars des "Bridgerton"-Ensembles wie Florence Hunt, Will Tilston, Emma Naomi, Adjoa Andoh, Hannah Dodd und Victor Alli wurden ebenfalls beim Betreten des Premierenkinos fotografiert.

Die beliebte romantische Historienserie "Bridgerton" geht Ende Januar 2026 weiter. Die acht Episoden der vierten Staffel werden, wie für einige der größten Netflix-Serien mittlerweile üblich, zweigeteilt erscheinen. Nach dem Auftakt am 29. Januar folgt die zweite Staffelhälfte am 26. Februar und damit rund einen Monat später.

Obwohl sein jüngerer und älterer Bruder bereits unter der Haube sind, zeigt Lebemann Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in Staffel vier kein Interesse an der Ehe. Das ändert sich jedoch, als er auf einem Maskenball einer mysteriösen Dame in Silber (Yerin Ha) begegnet. Er beginnt eine Suche nach der Identität der Unbekannten, die es ihm so sehr angetan hat.