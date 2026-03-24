Da wird sich "die hochverehrte Leserschaft" aber freuen: Netflix und Shondaland bestätigten soeben den Produktionsstart der fünften Staffel von "Bridgerton". Um welches Paar sich diesmal die diversen Liebeswirren drehen, verrät ein Ankündigungs-Clip :

Francesca und Michaela sind das neue Bridgerton-Paar

In der fünften "Bridgerton"-Staffel steht die introvertierte mittlere Tochter Francesca (Hannah Dodd) im Mittelpunkt. Zwei Jahre nach dem Verlust ihres geliebten Ehemanns John Stirling (Victor Alli) beschließt sie, aus praktischen Gründen wieder auf den Heiratsmarkt zurückzukehren. Doch als Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) nach London zurückkehrt, um sich um das Anwesen der Kilmartins zu kümmern, lassen Frans gemischte Gefühle sie daran zweifeln, ob sie an ihren pragmatischen Absichten festhalten oder ihren inneren Leidenschaften nachgehen soll. Gibt es für eine junge Witwe eine zweite Chance auf die große Liebe?