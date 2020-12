"Bridgerton"-Trailer zur Netflix-Serie: In der Liebe ist alles erlaubt

In dieser Netflix-Serie nach den Bestsellern von Julia Quinn begeben sich acht Geschwister der Familie Bridgerton in der Londoner High Society des frühen 19. Jahrhunderts auf die Suche nach der großen Liebe. Da sich die Autorin in ihrer "Bridgerton"-Reihe für jedes Geschwisterkind einen eigenen Roman vorbehalten hat, scheint das auch in der Serie so zu funktionieren. In der ersten Staffel dreht sich wohl alles um das Liebesglück von Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).