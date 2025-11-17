In vier Filmen verkörperte Renée Zellweger (56) Bridget Jones, nun gab sie auch noch das Vorbild für eine Statue der Alltagsheldin ab. Die Schauspielerin enthüllte das Denkmal am 16. November 2025 am Leicester Square in London. "Ich finde sie viel süßer als mich", sagte die Texanerin laut Medienberichten über ihr Ebenbild aus Bronze. Die Statue hält ihr berühmtes Tagebuch in den Armen und trägt einen Minirock. Renée Zellweger trug bei der Zeremonie stattdessen einen langen schwarzen Mantel, der ab und zu aber auch viel Bein zeigen ließ.

Begleitet wurde Renée Zellweger von zwei Schauspielern, die im jüngsten "Bridget Jones"-Film um die Gunst der Titelfigur buhlen: Chiwetel Ejiofor (48) und Leo Woodall (29). Ejiofor spielte in "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" (2025) den Lehrer von Bridgets Sohn. Woodall verkörperte ihren jungen Verehrer Roxster.

Das Event moderierte Sally Phillips (55), die in allen vier Filmen Bridget Jones' beste Freundin Shazzer spielt. Auch Helen Fielding (67) war anwesend. Die Autorin rief die Figur der Bridget in Zeitungskolumnen ins Leben, die sie später in Romanform weiter begleitete.