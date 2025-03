Die "Bridget Jones"-Reihe geht gerade mit dem Film "Verrückt nach ihm" in die vierte Runde und Renée Zellweger muss sich als Ü-50-Frau, Witwe und alleinerziehende Mutter weiteren Herausforderungen des Lebens stellen, bevor sie das Glück in einer neuen Beziehung findet. Natürlich basiert auch dieser Teil wieder auf einer Romanvorlage von Helen Fielding , die den Originaltitel "Mad About the Boy" trägt und 2013 erschienen ist. Doch wie viel der Romanhandlung hat es tatsächlich in den Film geschafft und wurden Änderungen im Verlauf der Story vorgenommen? Genau dieser Frage über Unterschiede zwischen Buch und Film widmet sich der folgende Artikel.

Tinder vs. Twitter und Gewichts- vs. Altersprobleme

Da der Roman bereits 2013 erschienen ist, scheint es nur logisch, dass Dating-Apps noch kein so großes Gewicht beigelegt wurde. Tinder wurde zwar 2012 ins Leben gerufen, aber die Romanfigur war wohl nicht up to date. Dafür wagt sie sich auf Twitter und schafft es so ebenfalls, mit dem jungen Roxter (Leo Woodall) Kontakt herzustellen. Im Film legt Miranda ein Tinder-Profil für ihre Freundin an, was auch zu der Loverboy-Beziehung führt.

Im Buch hadert Bridget wieder mit ihrem Körpergewicht und sorgt für Kontinuität, weil somit ein Leitmotiv der ganzen Reihe erneut angesprochen wird. Der Film hingegen zeigt eine schlanke Bridget, die sich eher mit den Problemen des Alters herumschlagen muss, sobald sie mit einem wesentlich jüngeren Mann eine Sommer-Affäre beginnt.

Dass sich der Roman viel mehr Zeit nimmt, um die Beziehung mit Roxter zu erforschen, ist eigentlich keine große Überraschung. Diese emotionale Tiefe hätte auch dem Film nicht geschadet. Dort macht Bridget eher ziemlich abrupt Schluss, nachdem der junge Mann seine Reue über den vorübergehenden Rückzug zum Ausdruck gebracht hat, weil er wegen des Altersunterschieds Panik bekommen hatte.