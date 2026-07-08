Hollywood will das bewegte Leben der Pop-Ikone Britney Spears (44) auf die Leinwand bringen. Ihre Bestseller-Autobiografie „The Woman in Me“ dient als Vorlage. Nun ist mit Liz Meriwether eine gefragte Drehbuchautorin an Bord, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichteten. Meriwether (44) ist als Schöpferin und Showrunnerin der Comedy-Serie „New Girl“ bekannt. Sie wirkte unter anderem an den preisgekrönten Serien „Dying for Sex“ und „The Dropout“ mit.

Das Studio Universal Pictures hatte sich 2024 die Rechte an Spears' Memoiren gesichert. Jon M. Chu („Crazy Rich“, „Wicked“) ist bei dem Projekt als Regisseur an Bord, Marc Platt („Natürlich blond“, „La La Land“) als Produzent. Über die Besetzung der Hauptrolle ist noch nichts bekannt.