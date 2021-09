Britney Spears: Netflix-Doku beleuchtet Beginn der Vormundschaft

Die Filmemacherin Erin Lee Carr legt in "Britney Vs. Spears" offen, im Vorfeld der Veröffentlichung der Doku ein langes Schreiben von Louise Taylor bezüglich ihrer Erwähnung in dem Projekt erhalten zu haben. Carr erläutert: "Als ich diese Mitteilung bekam, war ich alarmiert", erklärt Carr. "Aber einen Brief von Lou Taylor oder ihrem Anwalt zu erhalten, war für Leute, die an dieser Geschichte beteiligt sind, offenbar nicht ungewöhnlich."

"Britney Vs. Spears" ist ab sofort auf Netflix verfügbar.