"Britney Vs. Spears": Voicemail-Teaser zur Netflix-Doku

True-Crime-Spezialistin

Regisseurin Erin Lee Carr wurde vor allem durch ihre True-Crime-Dokus wie "Thought Crimes: The Case of the Cannibal Cop" oder "How To Fix a Drug Scandal" bekannt. Da sich die Arbeit an der Doku über ein Jahr hingezogen hat, werden garantiert auch viele Personen aus Britneys Umfeld zu Wort kommen.

"Britney Vs. Spears" startet am 28. September auf Netflix, genau einen Tag vor dem nächsten Gerichts-Termin im Vormundschafts-Prozess.

Die Doku "Framing Britney Spears" ist auf Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's direkt zum Film.

