"Britt - Der Talk": Sat.1-Comeback für Britt Hagedorn

"Große Gefühle und überraschende Wendungen"

"Dass ich gemeinsam mit Sat.1 den deutschen Talkshow-Kult wieder aufleben lassen und zurück ins Fernsehen bringen darf, macht mich stolz", erklärt Hagedorn in einem Statement. Mit "Britt - Der Talk um Eins" habe sie bereits zwölf Jahre lang täglich die Zuschauerinnen und Zuschauer unterhalten dürfen. "Daran wollen wir mit 'Britt - Der Talk' in 'Volles Haus!' anknüpfen und mit meinen Gästen über all die Themen diskutieren, lachen und streiten, die sie und die Zuschauerinnen und Zuschauer gerade bewegen. Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."

Die Talkshow "Britt - Der Talk um Eins" wurde von 2001 bis 2013 in der Regel montags bis freitags um 13 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Sie galt als letzte verbliebene Sendung des Genres Daily Talk.