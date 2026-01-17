Am 22. Januar 2026 geben Danielle Brooks (36) und Lewis Pullman (32) die diesjährigen Oscar-Nominierungen bekannt. Das teilt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit. Die Verkündung beginnt um 14:30 Uhr deutscher Zeit. Zunächst werden die Nominierungen in neun Kategorien vorgestellt, bevor nach einer kurzen Pause um 14:41 Uhr weitere Kategorien folgen. Die Ankündigung wird unter anderem live auf der offiziellen Website der Oscars und den Social-Media-Kanälen der Academy übertragen.

Brooks, die selbst bereits für einen Oscar nominiert war, ist unter anderem für ihre Rolle in "Die Farbe Lila" bekannt. Pullman stand zuletzt unter anderem für den Marvel-Film "Thunderbolts" vor der Kamera. Er ist der Sohn des berühmten Schauspielers Bill Pullman (72).

Zu den Favoriten auf die meisten Nominierungen gehört neben Ryan Cooglers (39) "Sinners" und Paul Thomas Andersons (55) "One Battle After Another" auch Chloe Zhaos (43) "Hamnet". In der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" zeichnet sich womöglich ein enges Rennen zwischen Timothée Chalamet (30) und Leonardo DiCaprio (51) ab. Chalamet hat in den vergangenen Wochen etwa bei den Critics' Choice Awards und den Golden Globes gewonnen. Die 98. Oscarverleihung findet am 15. März im Dolby Theatre statt.