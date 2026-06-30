Bruno - Der junge Kreisky: Trailer zum Sicheritz-Film
Wien in den späten 1920er Jahren: Ein Schüler aus reichem, jüdischem Elternhaus wird von der sozialistischen Arbeiterjugend nur widerwillig aufgenommen. Sein Name lautet Bruno Kreisky. Als
die politischen Spannungen im Land eskalieren, riskieren er und seine jungen Mitkämpfer:innen alles. Der österreichische Erfolgsregisseur Harald Sicheritz ("Hinterholz 8") widmet sich mit "Bruno - Der junge Kreisky" der prägenden Jugend einer der bedeutendsten österreichischen Politiker des 20. Jahrhunderts.
Zur Einstimmung auf das Biopic folgt hier gleich der Trailer:
Diese Publikumslieblinge wirken mit
Der Film erzählt von Bruno Kreiskys frühen Jahren zwischen bürgerlicher Herkunft und politischem Aufbruch und zeichnet mit einer prominenten Besetzung ein vielschichtiges Porträt eines jungen Mannes, der
sich mutig dem wachsenden Faschismus entgegenstellt. In seiner ersten Kinohauptrolle brilliert Nestroy-Preisträger Nils Arztmann in einem fulminant aufspielenden jungen Ensemble als charismatischer Kommunikator, der selbst seinen politischen Gegnern Achtung abringt.
Der Film ist bis in die kleinsten Nebenrollen hochkarätig mit Publikumslieblingen wie Maya Unger, Soi
Schüssler, Noah Perktold, Simon Morzé, Juergen Maurer, Lucas Englander, Thomas
Stipsits, Gerti Drassl und Adele Neuhauser besetzt und bringt ein entscheidendes Kapitel
österreichischer Geschichte auf die große Leinwand.
Wann ist „Bruno - Der junge Kreisky“ zu sehen?
Der Sicheritz-Film erlebt seinen Kino-Start in Österreich am 1.Oktober 2026.