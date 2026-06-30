Bruno - Der junge Kreisky: Trailer zum Sicheritz-Film

Wien in den späten 1920er Jahren: Ein Schüler aus reichem, jüdischem Elternhaus wird von der sozialistischen Arbeiterjugend nur widerwillig aufgenommen. Sein Name lautet Bruno Kreisky. Als

die politischen Spannungen im Land eskalieren, riskieren er und seine jungen Mitkämpfer:innen alles. Der österreichische Erfolgsregisseur Harald Sicheritz ("Hinterholz 8") widmet sich mit "Bruno - Der junge Kreisky" der prägenden Jugend einer der bedeutendsten österreichischen Politiker des 20. Jahrhunderts.

Zur Einstimmung auf das Biopic folgt hier gleich der Trailer: