Das Konzert findet am Gwanghwamun-Platz vor dem berühmten Gyeongbokgung-Palast statt. Für die siebenköpfige Gruppe ist es die erste Live-Performance seit Oktober 2022, bevor die sieben Mitglieder RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jung Kook nacheinander ihren Militärdienst antraten.

Die Nachricht dürfte Millionen Fans weltweit in Aufruhr versetzen: BTS kehren endlich zurück auf die Bühne - und Netflix bringt das Spektakel in die Wohnzimmer rund um den Globus. Am 21. März 2026 überträgt der Streamingdienst das erste gemeinsame Konzert der südkoreanischen Megaband seit über drei Jahren live aus Seoul . Einen Tag zuvor erscheint mit "Arirang" das lang erwartete fünfte Studioalbum der Gruppe.

Auch eine neue Netflix-Doku

Eine Woche nach "BTS The Comeback Live | Arirang" startet am 27. März auf Netflix die Dokumentation "BTS: The Return". Der Film von Regisseur Bao Nguyen gewährt Einblicke hinter die Kulissen und begleitet die Band bei der Entstehung von "Arirang". Der Film zeigt, wie die sieben Musiker nach Jahren der Trennung, persönlichen Veränderungen und der Zeit beim Militär wieder zusammenfinden. Entstanden sind Aufnahmen unter anderem in Los Angeles, wo die Bandmitglieder erstmals wieder gemeinsam Musik machten.

Nach dem Comeback-Konzert startet BTS in eine Tour der Superlative. Die "Arirang World Tour" mit 360-Grad-Bühnendesign umfasst 2026 und 2027 82 Shows und führt durch Asien, Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Australien. Am 11. und 12 Juli 2026 sind auch zwei Konzerte in der Münchener Allianz Arena geplant.

BTS gilt als erfolgreichste K-Pop-Band aller Zeiten mit einer riesigen Fangemeinde und hat die Musikindustrie nachhaltig verändert. Seit ihrem Debüt 2013 brach die Gruppe einen Rekord nach dem anderen: 2018 erreichte ihr Album "Love Yourself: Tear" etwa als erstes K-Pop-Album die Spitze der US-Billboard 200, mit "Dynamite" gelang 2020 der erste Nummer-eins-Hit einer koreanischen Band in den US-Charts.