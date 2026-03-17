Netflix begleitet die Rückkehr der globalen Pop-Ikonen BTS mit einem exklusiven Dokumentarfilm . Nach der Live-Übertragung ihres Comeback-Events am 21. März gewährt "BTS: The Return" tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess ihres neuen Werks ‚ARIRANG‘. Hier ist der Trailer dazu:

Existenzielle Fragen zum Karriere-Neustart

Die Dokumentation des gefeierten Regisseurs Bao Nguyen ("The Stringer: Wer steckt hinter dem Foto?", "The Greatest Night in Pop") konzentriert sich auf die private Seite der sieben Musiker und thematisiert die existenziellen Fragen eines Karriereneustarts. Abseits der Showbühne reflektiert die Band über ihre Identität und den Balanceakt zwischen ihrer Vergangenheit und einer neuen Ära. Wir erleben somit RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook ganz privat - zwischen verletzlichen Momenten und dem Mut zum Neuanfang.

"BTS: The Return" ist ab 27. März 2026 auf Netflix verfügbar.