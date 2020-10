Buffy": Dieser Instagram-Account huldigt der Vampirjägerin

Den Account @buffystyle betreibt Tatiana Frazier seit 2016. Mittlerweile folgen ihr über 35.000 Accounts, darunter auch Berühmtheiten wie Jaden und Willow Smith oder Sarah Michelle Gellar selbst. "Ich habe die einzigartigen modischen Entscheidungen sofort erkannt und letztendlich entschieden, ein Profil zu erstellen, um Buffys Stil hervorzuheben, weil er Anerkennung verdient", so Frazier gegenüber "Vogue".

Zu den Serien-Stilikonen der 90er zählt unter anderem auch Fran Drescher, die mit ihrer Rolle in "Die Nanny" ebenso Kultstatus erreichte. Ihre modischen Ideen stammen von Stylistin Brenda Cooper, die einen Emmy für die raffinierten Kostüme der Nanny erhielt. Viele der Outfits finden sich auf dem Instagram-Account @whatfranwore, der über 317.000 AbonnentInnen zählt. In den Captions finden sich die Labels der Outfits und auch die jeweiligen Folgen, in denen sie von Drescher getragen wurden.