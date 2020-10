Throwback: Filme, die uns als Kinder verstört haben

Auch ganz oben mit dabei in der Liste der Filmszenen, die uns als Kinder traumatisiert haben: Der Waldbrand in "Bambi", die pinken Elefanten in "Dumbo", so ziemlich alles aus "Jumanji", Mufasas Tod, die Hexe aus "Hexen hexen", generell die Knopfaugen aus "Coraline", diverse "Star Trek"- und " X Factor"-Episoden sowie der Tod der Mutter aus "In einem Land vor unserer Zeit". Haben wir was vergessen?