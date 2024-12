Sarah Michelle Gellar erteilt "Buffy"-Reboot keine Absage

Am Freitag, den 13. Dezember, zu Gast in der "Drew Barrymore Show", waren von Gellar erstmals andere Töne zu hören. "Es ist lustig. Ich habe immer Nein gesagt, weil es in seiner Blase ist, und es ist so perfekt", so Gellar wörtlich im Gespräch mit Gastgeberin Drew Barrymore (49).

Doch ihr jüngstes Engagement bei der Prequel-Serie zu "Dexter" mit dem Zusatztitel "Original Sin" hat hier möglicherweise zu einem Umdenken Gellars geführt. "Aber wenn man die 'Sex and the City'-Nachfolgeserie 'And Just Like That' und 'Dexter' sieht und erkennt, dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun, dann denkt man definitiv: 'Na ja, vielleicht'", teilte die Schauspielerin ihre Gedanken bezüglich eines Revivals, Reboots oder einer Fortsetzung von "Buffy" in anderer Form.